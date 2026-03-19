Reply presenta le nuove edizioni di Reply AI Music Contest e Reply AI Film Festival, sotto il segno di “Imaginatio Nova”

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] conferma anche per il 2026 il proprio impegno nel promuovere il dialogo tra creatività, tecnologia e intelligenza artificiale attraverso il Reply AI Music Contest e il Reply AI Film Festival , i due contest internazionali di AI rivolti a creativi, filmmaker, musicisti e professionisti dell’innovazione provenienti da tutto il mondo. Il tema dell’edizione 2026 è “ Imaginatio Nova ”, un invito a esplorare una nuova fase dell’immaginazione, in cui la creatività umana si rinnova attraverso la tecnologia. Un approccio che vede l’intelligenza artificiale non come sostituta del talento artistico, ma come catalizzatore di nuove visioni, linguaggi e possibilità espressive, capace di generare forme che prima non esistevano.

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Queste iniziative fanno parte delle Reply Challenges, un programma di competizioni tecnologiche e creative che testimonia l’impegno profuso da Reply nello sviluppo di modelli formativi innovativi, capaci di coinvolgere le nuove generazioni.

"Oggi le tecnologie di intelligenza artificiale applicate alla generazione di contenuti audiovisivi e musicali stanno raggiungendo livelli di qualità e realismo straordinari. Ciò che resta centrale è la visione: l’idea creativa e la capacità di immaginare storie e mondi nuovi. Con il Reply AI Music Contest e il Reply AI Film Festival vogliamo offrire uno spazio di sperimentazione aperto ai talenti di tutto il mondo e, allo stesso tempo, un punto di osservazione privilegiato su come creatività umana e intelligenza artificiale stiano evolvendo insieme, dando vita a nuove forme di espressione artistica.”, commenta Filippo Rizzante, CTO Reply .

Reply AI Music Contest , realizzato in collaborazione con il Kappa FuturFestival , uno dei più importanti festival europei dedicati alla musica elettronica e arti digitali, è dedicato alla sperimentazione sonora e musicale attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale. La competizione invita musicisti e producer a esplorare nuovi modi di comporre, produrre e performare, mettendo in dialogo creatività, tecnologia e cultura contemporanea. Reply AI Film Festival è invece dedicato al linguaggio cinematografico e alla narrazione audiovisiva. La competizione culminerà con la premiere ufficiale dei cortometraggi finalisti nel contesto di un evento organizzato da Reply e Mastercard che si terrà a settembre a Venezia. A valutare le opere in concorso sarà una giuria d’eccezione, composta da professionisti di primo piano del mondo del cinema, della musica, della creatività e dell’innovazione tecnologica.

Accanto all’“ AI for Good Award ” – promosso in collaborazione con l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), destinato al miglior cortometraggio che metta in evidenza gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs) – la terza edizione del Reply AI Film Festival introduce un altro premio speciale, il “ Reply AI Studios Grand Prix ”. Questo riconoscimento, che celebra l’innovazione e l’eccellenza nell’uso dell’intelligenza artificiale, è presente anche nella seconda edizione del Reply AI Music Contest . In entrambi i concorsi, il premio sarà assegnato agli artisti che meglio fondono una narrazione audace con l'ingegneria AI, raggiungendo qualità e velocità di produzione professionali con pratiche responsabili e trasparenti.

I talenti creativi di tutto il mondo potranno prendere parte al Reply AI Music Contest e al Reply AI Film Festival , inviando le proprie opere tramite iscrizione alle piattaforme dedicate aimc.reply.com e aiff.reply.com , fino al 1° giugno 2026 .

Queste iniziative fanno parte delle Reply Challenges , un programma di competizioni tecnologiche e creative che testimonia l’impegno profuso da Reply nello sviluppo di modelli formativi innovativi, capaci di coinvolgere le nuove generazioni. Oggi, la community di Reply Challenges conta più di 150.000 partecipanti in tutto il mondo e continua ad ampliarsi con nuove iniziative, come la recente AI Agent Challenge . Il 16 aprile , partecipanti da tutto il mondo avranno sei ore di tempo per progettare e implementare agenti AI in grado di collaborare per risolvere un caso reale. Le iscrizioni sono aperte sulla piattaforma dedicata, che include anche contenuti formativi e simulazioni per prepararsi alla sfida.

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Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

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