Reply presenta la giuria della seconda edizione del AI Music Contest: anche quest’anno i finalisti si esibiranno sul NOVA STAGE del Kappa FuturFestival di Torino

Reply [EXM, STAR: REY], gruppo internazionale specializzato nello sviluppo di nuovi modelli di business abilitati dall’AI e da sempre contraddistinto da una forte spinta all’innovazione, rinnova anche quest’anno il proprio impegno nella sperimentazione creativa con la seconda edizione del Reply AI Music Contest . L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Kappa FuturFestival — tra i principali festival europei dedicati alla musica elettronica — si configura come una competizione internazionale rivolta a creativi e innovatori che impiegano tecnologie AI per esplorare nuove modalità di integrazione tra suono e immagine, valorizzando il ruolo dell’intelligenza artificiale nelle performance dal vivo.

Questa iniziativa fa parte delle Reply Challenges, un programma di competizioni tecnologiche e creative che testimonia l’impegno di Reply nello sviluppo di modelli formativi innovativi, capaci di coinvolgere le nuove generazioni. Oggi, la community di Reply Challenges conta quasi 250.000 partecipanti in tutto il mondo.

La giuria riunisce figure di primo piano della scena artistica e musicale contemporanea, tra cui Agoria , produttore e DJ francese noto per il suo approccio innovativo alla musica elettronica che fonde diversi generi e suoni sperimentali, Max Cooper , compositore e artista multidisciplinare irlandese che ha fatto della contaminazione tra scienza e arte il cuore della sua ricerca creativa, Fleur Shore , DJ e produttrice inglese tra le più apprezzate della nuova scena house e Tini Gessler , DJ e produttrice tedesca attiva nella scena tech-house internazionale. Accanto a loro Ali Demirel , visual e digital artist le cui esibizioni immersive includono spesso elementi generati con l’intelligenza artificiale e Albi Scotti , DJ, music consultant e giornalista, nonché figura di riferimento della club culture. Completano la giuria Oliver Bohl , Partner di Reply AI Studios e l’Executive Creative Director di Xister Reply ed editor di Clanker Magazine Sarah Grimaldi .

Il tema dell’edizione 2026, Imaginatio Nova , invita a scoprire una nuova era dell’immaginazione, in cui la creatività umana si rigenera grazie all’incontro con la tecnologia. I progetti, da presentare entro il 1° giugno 2026 tramite la piattaforma aimc.reply.com , saranno valutati dalla giuria in base alla creatività, all’integrazione tra suono e immagine e al potenziale espressivo nel contesto di una performance live. I finalisti avranno l’opportunità di presentare le proprie creazioni sul palco NOVA del Kappa FuturFestival , in programma a Torino dal 3 al 5 luglio 2026, dove verranno annunciati i vincitori.

Oltre a selezionare le performance originali più meritevoli, la giuria sarà chiamata a votare i progetti che verranno insigniti di un ulteriore premio speciale: il Reply AI Studios Grand Prix, riconoscimento che celebra l’innovazione dell’eccellenza nell’uso dell’intelligenza artificiale.

Questa iniziativa fa parte delle Reply Challenges , un programma di competizioni tecnologiche e creative che testimonia l’impegno di Reply nello sviluppo di modelli formativi innovativi, capaci di coinvolgere le nuove generazioni. Oggi, la community di Reply Challenges conta quasi 250.000 partecipanti in tutto il mondo.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Kappa FuturFestival

Kappa FuturFestival è riconosciuto come il più grande festival open air di musica elettronica in Italia e uno dei più importanti a livello internazionale, inserito nella Top 10 dei migliori festival al mondo secondo DJ Mag.Torna per la XIII edizione al Parco Dora di Torino dal 3 al 5 luglio con una programmazione stellare: oltre 120 artisti di prestigio mondiale con nomi del calibro di Peggy Gou, Skrillex, Diplo, Solomun, Amelie Lens e molti altri.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260508737667/it/

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