Reply ottiene la AWS Advertising and Marketing Technology Competency grazie al contributo di Data Reply e Storm Reply

Reply [EXM, STAR: REY] ha ottenuto la AWS Advertising and Marketing Technology Competency , il riconoscimento ufficiale di Amazon Web Services che certifica competenze tecniche e progettuali avanzate nella progettazione e realizzazione di soluzioni di advertising e marketing su AWS. Questo traguardo è stato raggiunto grazie al contributo congiunto delle società del Gruppo, Storm Reply e Data Reply , con una solida esperienza nell’implementazione di soluzioni cloud-native e data-driven sulla piattaforma AWS.

Con questa certificazione, le società del Gruppo Reply specializzate nei servizi AWS consolidano ulteriormente il loro ruolo di partner tecnologici di fiducia per le organizzazioni che vogliono evolvere le proprie strategie di marketing e comunicazione grazie all’uso avanzato delle tecnologie cloud e AI di AWS.

La AWS Advertising and Marketing Technology Competency certifica la capacità dei partner AWS di fornire soluzioni di alta qualità in ambiti chiave come data & audience management , privacy-enhanced data collaboration , advertising intelligence , advertising platforms e digital customer experience . Il riconoscimento rafforza il posizionamento delle società Reply come partner strategici nell’ambito Advertising & Marketing Technology, dimostrando la capacità del Gruppo di realizzare soluzioni scalabili e ad alto impatto basate sulle tecnologie AWS.

Tra i progetti più significativi in questo ambito rientrano: quello realizzato per Aston Martin , da Data Reply, in cui è stato implementata su AWS una moderna piattaforma dati a supporto della trasformazione del brand verso il marketing data-driven . La soluzione raccoglie, elabora e attiva in tempo reale dati provenienti da diversi touchpoint digitali e fisici, offrendo una visione unificata e costantemente aggiornata del comportamento dei clienti. Utilizzando servizi come AWS Lambda, Amazon Kinesis, Amazon Redshift, Amazon S3 e componenti di machine learning, la piattaforma genera insight avanzati per la personalizzazione dei contenuti e la gestione dinamica delle campagne. L’integrazione con strumenti di marketing automation permette di orchestrare in tempo reale la customer journey su tutti i canali, migliorando il coinvolgimento dei clienti e la capacità del brand di prendere decisioni rapide e informate.

Un altro progetto rilevante è quello realizzato per una importante media & entertainment company europea , in cui Storm Reply ha guidato la modernizzazione end-to-end della piattaforma di digital advertising del cliente, progettando e implementando un’architettura cloud-native scalabile su AWS. L’obiettivo era migliorare performance e scalabilità, ridurre i costi operativi e l’impatto ambientale, e abilitare l’espansione futura nei mercati europei. Gestendo oltre un miliardo di richieste pubblicitarie al mese su centinaia di siti web, la piattaforma è stata riprogettata utilizzando AWS Fargate e processori Graviton, distribuiti su più AWS Region per ottimizzare la reattività geografica. I risultati hanno incluso un incremento delle performance del 45%, una riduzione della latenza del 30% e una diminuzione stimata dei costi IT del 45%. La soluzione ha integrato pratiche FinOps, tecnologie energy-efficient computing e orchestrazione serverless per sospendere gli ambienti non produttivi, dando vita a una piattaforma sostenibile, performante e pronta a scalare in nuovi mercati. energy-efficient computing

Infine, per il team marketing di un brand globale di gioielleria, Data Reply ha sviluppato una piattaforma multilingue di content generation basata su AI generativa , utilizzando Amazon Bedrock e Amazon SageMaker per orchestrare modelli AI personalizzati. La soluzione ha permesso la produzione automatizzata di video promozionali localizzati per oltre 30 Paesi, distribuiti su campagne digitali, social media e punti vendita. I contenuti creati dal team marketing centrale sono stati adattati automaticamente in termini di lingua, tono visivo e messaggio, garantendo coerenza globale del brand e al tempo stesso rilevanza culturale locale. Questo progetto ha ridotto significativamente tempi e costi di produzione rispetto ai metodi tradizionali, aumentando l’agilità nella gestione delle campagne internazionali.

Per saperne di più sulla partnership con AWS: www.reply.com

Data Reply

Data Reply è la società del Gruppo Reply specializzata in servizi avanzati di Big Data e Intelligenza Artificiale. Operando trasversalmente su settori e funzioni aziendali, Data Reply supporta manager ed executive nel massimizzare il valore dei propri dati. Data Reply realizza piattaforme dati e implementa in modo efficiente modelli di machine learning e AI in maniera scalabile e replicabile, grazie a un team di professionisti altamente qualificati in Big Data Engineering, Data Science e Intelligent Process Automation. www.data.reply.com

Storm Reply

Storm Reply è specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni e servizi innovativi basati sul cloud. Grazie a una consolidata esperienza nella creazione e gestione di soluzioni Cloud Infrastructure as a Service (IaaS), Software as a Service (SaaS) e Platform as a Service (PaaS), Storm Reply supporta importanti aziende in Europa e in tutto il mondo nell’implementazione di sistemi e applicazioni basati sul Cloud. Storm Reply è AWS Premier Consulting Partner. www.storm.reply.com

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

