Reply lancia Reply Model Factory, la linea produttiva industriale per la creazione di modelli generativi di frontiera

Reply [EXM, STAR: REY] annuncia Reply Model Factory , una piattaforma industriale per la costruzione di modelli generativi di frontiera fondati sulla conoscenza entreprise e progettati per alimentare sistemi e agenti AI coerenti con il contesto operativo di ciascuna organizzazione.

Reply Model Factory is an industrial production line for building frontier generative AI models grounded in corporate knowledge and designed to power AI systems and agents aligned with each organisation’s operational context.

I modelli di intelligenza artificiale vengono spesso sviluppati per supportare un’ampia varietà di use case, basandosi in larga parte su dati pubblici. Le aziende, invece, fanno leva sulla propria conoscenza interna: standard tecnici, requisiti normativi, procedure operative, sistemi proprietari ed expertise di dominio. Reply Model Factory nasce per superare questo gap, consentendo alle organizzazioni di addestrare modelli specifici in grado di comprendere il proprio contesto e operare in modo coerente all’interno di workflow, sistemi e framework di governance distintivi di ciascuna realtà aziendale.

All’interno della Factory, le organizzazioni possono convogliare documentazione interna, repository software, dati di business, conoscenza di dominio e process records in vault sicuri, dove questa conoscenza viene preparata e utilizzata per addestrare modelli sulla terminologia, sui pattern di ragionamento e sui vincoli operativi che definiscono il loro ambiente.

Reply Model Factory industrializza le attività di data preparation, training, evaluation, deployment e continuous improvement all’interno di un ciclo di vita controllato e di ontologie coerenti, con la modularità come principio guida per integrare, di volta in volta, i migliori stack tecnologici disponibili. In questo contesto, il pre-training costruisce una prima domain awareness a partire dai dataset del cliente e da un ampio patrimonio di dati interni; il supervised fine-tuning sviluppa competenze su task specifici; il reinforcement learning consolida expertise e comportamenti agentici, in coerenza con policy, criteri di valutazione e obiettivi operativi; la distillation e lo speculative decoding rendono infine i modelli specializzati più efficienti e pronti per il deployment. Ogni modello, così come ogni dataset derivato del cliente, viene rilasciato come asset enterprise versionato, con interfacce controllate, quality gate integrati e un allineamento by design all’EU AI Act .

Con questo approccio Reply Model Factory consente alle organizzazioni di andare oltre i modelli generalisti di intelligenza artificiale e sviluppare modelli di frontiera che evolvono insieme alla loro conoscenza , ai loro processi e alla loro competenza, garantendone al contempo il pieno controllo .

“I modelli proprietari diventeranno una delle principali leve di differenziazione strategica per le aziende”, ha dichiarato Tatiana Rizzante, CEO di Reply . “Con la progressiva diffusione della Generative AI nei processi di innovazione, progettazione, decisione e nelle attività operative, il vantaggio competitivo deriverà da modelli costruiti sulla conoscenza, sui dati, sull’expertise e sulla proprietà intellettuale specifici di ciascuna organizzazione. Con Reply Model Factory, consentiamo alle aziende di trasformare questi asset distintivi in modelli AI che restano sotto il loro controllo e possono essere continuamente migliorati, scalati e specializzati nel tempo.”

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Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

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