Reply in partnership con Mistral AI per lo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale sovrana e pronta per l’adozione in contesti enterprise

Reply [EXM, STAR: REY] annuncia oggi un nuovo accordo di partnership con il leader dell’intelligenza artificiale Mistral AI , con l’obiettivo di accelerare l’adozione su larga scala di soluzioni di intelligenza artificiale generativa locali, personalizzabili, sicure e pronte per l’utilizzo in contesti enterprise.

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Grazie a questa collaborazione, Reply e Mistral AI mettono a disposizione un ambiente affidabile e sicuro su infrastrutture europee, accelerando l’adozione di soluzioni di AI avanzate e consentendo anche alle organizzazioni con requisiti stringenti in termini di regolamentazione, privacy e protezione dei dati di valorizzare pienamente il potenziale dell’intelligenza artificiale generativa.

Al centro della collaborazione vi è una visione condivisa di una nuova generazione di AI, pensata per permettere alle organizzazioni di adottare soluzioni di intelligenza artificiale mantenendo al tempo stesso il pieno controllo dei dati, la protezione delle informazioni sensibili, la conformità ai requisiti normativi e il deployment su infrastrutture europee .

Combinando i modelli di intelligenza artificiale ad alte prestazioni di Mistral AI con l’esperienza di Reply nella progettazione e personalizzazione di Large Language Model basati su dati proprietari e specifici di dominio, le organizzazioni che operano in settori altamente regolamentati – come pubblica amministrazione, difesa, servizi finanziari, sanità, telecomunicazioni ed energia & utilities – possono adottare soluzioni di AI su misura, pienamente integrate con i sistemi esistenti. Queste soluzioni supportano la trasformazione operativa, migliorano i processi decisionali e generano valore di business misurabile, garantendo al tempo stesso elevati standard di sicurezza, sovranità del dato e conformità normativa .

Un secondo importante ambito di collaborazione tra Reply e Mistral AI riguarda la customizzazione avanzata dei modelli di AI . In questo contesto Reply è global launch partner di Mistral Forge , abilitando i propri team a progettare e addestrare Large Language Model su dataset proprietari e altamente specializzati, adattati a domini complessi e ad alta intensità di dati e pronti per un utilizzo operativo.

Nell’ambito di questo accordo, le due aziende stanno già collaborano con l’ Austrian Academy of Sciences alla creazione di un Large Language Model personalizzato per la lingua greca , che comprende testi antichi, medievali e moderni. Il modello è progettato per supportare i ricercatori che lavorano su fonti greche antiche attraverso funzionalità avanzate di ricerca e completamento dei testi. Il sistema è addestrato su un corpus altamente specializzato che include letteratura greca antica pubblicata, papiri digitalizzati provenienti da diverse collezioni e testi selezionati di greco moderno, raccolti a partire da fonti pubbliche e accademiche. In questa iniziativa, Reply e Mistral AI collaborano nelle attività di training e valutazione del modello per garantirne accuratezza, affidabilità e rilevanza pratica. Il progetto dimostra come infrastrutture di AI sovrana e capacità avanzate di customizzazione dei modelli possano essere efficacemente combinate anche in ambiti altamente specializzati e ad alta intensità di dati.

«L’integrazione dell’ecosistema Mistral AI con l’esperienza di Reply nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale progettate su ciascun processo di business consentirà alle organizzazioni di adottare modelli personalizzati, sicuri e governabili. Questi modelli garantiranno sovranità e protezione dei dati e potranno integrarsi nei flussi operativi esistenti, scalando in modo affidabile all’interno delle architetture enterprise», ha dichiarato Filippo Rizzante, CTO di Reply .

Marjorie Janievicz, Chief of Revenue di Mistral AI, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di collaborare con Reply. Insieme supporteremo le organizzazioni nell’adozione di soluzioni di intelligenza artificiale in grado di rispondere alle loro esigenze in termini di performance, controllo e personalizzazione».

Grazie a questa collaborazione, Reply e Mistral AI mettono a disposizione un ambiente affidabile e sicuro su infrastrutture europee, accelerando l’adozione di soluzioni di AI avanzate e consentendo anche alle organizzazioni con requisiti stringenti in termini di regolamentazione, privacy e protezione dei dati di valorizzare pienamente il potenziale dell’intelligenza artificiale generativa.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Mistral AI

Mistral AI è una società pioniera nell’intelligenza artificiale generativa, impegnata a mettere a disposizione del mondo gli strumenti per costruire e beneficiare della tecnologia più trasformativa del nostro tempo. L’azienda democratizza l’AI attraverso modelli open source ad alte prestazioni, prodotti e soluzioni all’avanguardia, oltre a infrastrutture end-to-end con Mistral Compute. Con sede in Francia e indipendente, Mistral AI promuove un approccio aperto e trasparente allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, supportato da una presenza internazionale negli Stati Uniti, nel Regno Unito e a Singapore. Per maggiori informazioni: www.mistral.ai

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