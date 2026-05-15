REPLY: Il C.d.A. approva la relazione trimestrale al 31 marzo 2026

Positivi tutti gli indicatori del periodo. Nel primo trimestre 2026 l’EBITDA consolidato è stato pari a 112,0 milioni di euro rispetto ai 105,3 milioni di euro registrati nel 2025 ed è pari al 17,4% dei ricavi.

L’EBIT, da gennaio a marzo, è stato di 95,1 milioni di euro (88,7 milioni di euro nel 2025), ed è pari al 14,7% dei ricavi.

L’utile, ante imposte, da gennaio a marzo è stato di 99,8 milioni di euro (86,9 milioni di euro nel 2025), pari al 15,5% dei ricavi.

La posizione finanziaria netta del Gruppo, al 31 marzo 2026, è positiva per 643,0 milioni di euro. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2025 risultava positiva per 467,6 milioni di euro.

"I risultati che abbiamo presentato - ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply - confermano la solidità del percorso che abbiamo intrapreso negli ultimi anni. La crescita registrata è, infatti, il frutto di un profondo, e continuo lavoro di reingegnerizzazione, riposizionamento ed evoluzione dell’offerta che quotidiamente portiamo ai nostri clienti. Questo impegno ha permesso al nostro Gruppo di posizionarsi come una delle poche realtà, oggi riconosciute dal mercato, in grado non solo di interpretare la continua e quasi istantanea evoluzione dell’intelligenza artificiale, ma soprattutto di tradurla in innovazione rilevante per le aziende.”

“Come Reply - continua Mario Rizzante – crediamo che il modo ottimale per rendere applicabili le potenzialità dell’intelligenza artificiale alle diverse esigenze delle aziende, sia coniugarle con un forte dominio verticale, sia tecnologico che di mercato. Per questo motivo, da inizio anno, abbiamo fatto partire oltre 30 nuove iniziative specifiche con l’obiettivo di fornire ai nostri clienti una copertura sempre più completa ed altamente specializzata.”

“Oggi - conclude Mario Rizzante – stiamo vivendo la prima fase dell’IA, caratterizzata dall’introduzione dell’intelligenza artificiale all’interno di processi e modelli aziendali già esistenti. Nel prossimo futuro, però, il vantaggio competitivo non sarà determinato solo dalla capacità di utilizzarla al meglio, ma dalla possibilità di trasformarla in un vero asset proprietario. Il recente annuncio della Reply Model Factory si inserisce in questa visione. Abbiamo voluto creare una piattaforma industriale pensata per supportare le aziende nell’analisi, nella progettazione e nell’addestramento di modelli specifici. Modelli capaci di superare i limiti dei sistemi generalisti quando questi vengono applicati a contesti verticali e distintivi di ciascuna realtà aziendale. L’obiettivo è offrire ai nostri clienti la possibilità di andare oltre l’intelligenza generica, dando loro la capacità di sviluppare modelli di frontiera che evolveranno insieme alle loro specifiche conoscenze, ai loro processi e e alle loro competenze, garantendone al tempo stesso il pieno controllo.”

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giuseppe Veneziano, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

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