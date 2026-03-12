REPLY: Il C.d.A. approva il progetto di bilancio per l’esercizio 2025

Il Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] ha approvato oggi il progetto di bilancio per l’esercizio 2025, che verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti prevista, in prima convocazione, il 23 aprile 2026 a Torino.

Il Gruppo Reply ha chiuso l’esercizio 2025 con un fatturato consolidato di 2.483,6 milioni di Euro, in crescita dell’8,0% rispetto a 2.300,5 milioni di Euro dell’esercizio 2024.

Positivi tutti gli indicatori di periodo. L’EBITDA consolidato è stato di 467,6 milioni di Euro, in crescita del 13,9% rispetto ai 410,6 milioni di Euro registrati a dicembre 2024.

L’EBIT, da gennaio a dicembre, è stato di 391,7 milioni di Euro, in crescita del 18,5% rispetto ai 330,4 milioni di Euro a dicembre 2024.

Il risultato netto di gruppo è stato pari a 250,9 milioni di Euro. Nel 2024 il corrispondente valore era stato di 211,1 milioni di Euro.

In seguito ai risultati conseguiti nel corso del 2025, il Consiglio di Amministrazione di Reply ha deciso di proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 1,35 Euro per azione, che verrà posto in pagamento il 20 maggio 2026, con data di stacco cedola fissato il 18 maggio 2026 (record date il 19 maggio 2026).

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 dicembre 2025 è positiva per 467,6 milioni di Euro (349,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2024). La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2025 risultava positiva per 423,1 milioni di Euro.

“Il 2025 si è chiuso molto positivamente per Reply - ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply – Pur in un mercato sempre più selettivo e in un contesto macroeconomico di incertezza generale, siamo cresciuti, sostenuti dalla solidità del nostro modello - basato su una rete di aziende altamente specializzate – unita alla nostra capacità di rendere l’innovazione tecnologica un valore concreto per le aziende.”

“Insieme ai nostri clienti - continua Mario Rizzante - abbiamo lavorato per industrializzare e sistematizzare l’applicazione dell’intelligenza artificiale, introducendola in processi esistenti o aiutandoli ad inventare attorno ad essa nuovi segmenti di mercato e offerte. Oggi l’intelligenza artificiale non è più un “layer” aggiuntivo, ma è, definitivamente, la componente strutturale attorno cui si disegnano le architetture aziendali: piattaforme dati, applicazioni cloud o edge based, sistemi di automazione e infrastrutture di cybersecurity vengono oggi ripensati in un disegno AI centrico, se non addirittura realizzati in modalità agentica nativa.”

“In questi mesi - conclude Mario Rizzante - abbiamo posto basi, solide, per poter affrontare condizioni di mercato che permangono estremamente competitive. Le recenti partnership siglate con i più rilevanti produttori di LLM unite ai consolidati rapporti con i principali player mondiali di tecnologia, oltre a ribadire il nostro costante impegno ad essere sempre sulla frontiera dell’innovazione, consentono alle aziende del nostro Gruppo di portare sul mercato una delle offerte oggi più complete, in ambito di intelligenza artificiale applicata a contesti aziendali verticali.”

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giuseppe Veneziano, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

