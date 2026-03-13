Reply a NVIDIA GTC: digital twin e physical AI accelerano la creazione di valore per l’industria

Reply [EXM, STAR: REY] sarà presente a NVIDIA GTC , in programma dal 16 al 19 marzo 2026 a San Jose, California, dove mostrerà alcune soluzioni che consentono alle aziende di ottimizzarei processi produttivi e logistici, scalare la robotica e aumentare in modo sostenibile le performance industriali attraverso l’utilizzo digital twin e physical AI . Considerato uno dei principali appuntamenti internazionali per sviluppatori, ricercatori e decision maker nel campo dell’AI, NVIDIA GTC riunirà oltre 30.000 partecipanti provenienti da più di 190 Paesi.

Con la partecipazione a NVIDIA GTC, Reply conferma il proprio impegno nello sviluppo di soluzioni in cui simulazione digitale e automazione fisica convergono in applicazioni industriali concrete. I progetti realizzati per Otto Group e nell’ambito dell’industrial edge dimostrano come physical AI e digital twin ad alta precisione possano operare in modo sinergico per abilitare nuovi modelli di efficienza e creare nuove opportunità di valore per il settore industriale.

Nel corso dell’evento, Reply presenterà due casi d’uso concreti per dimostrare come il mondo digitale e quello fisico possano integrarsi efficacemente nei contesti industriali: un approccio allo sviluppo di self-learning edge AI per il settore manifatturiero e logistico e una soluzione per il coordinamento intelligente di flotte robotiche realizzata per Otto Group .

Reply presenterà “ The AI Fast Lane for the Industrial Edge powered by NVIDIA on AWS ” presso il booth AWS #921, kiosk #7: una soluzione che consente di validare e ottimizzare modelli di AI su dispositivi edge autonomi e connessi , come bracci robotici e robot mobili, elaborando in tempo reale i dati provenienti dai sensori, individuando eventuali gap prestazionali e attivando automaticamente processi di retraining quando necessario. Un approccio human in the loop contribuisce inoltre a garantire qualità, controllo e affidabilità dei modelli. L’integrazione tra NVIDIA Omniverse e Isaac Sim consente di incorporare direttamente nel processo di sviluppo simulazioni basate su digital twin, rendendo possibile testare miglioramenti continui e validare incrementi di efficienza attraverso l’utilizzo di dati sintetici. In questo modo, Reply affronta una delle principali sfide del settore industriale: consentire ai sistemi di intelligenza artificiale di apprendere direttamente sul campo, senza interrompere le operazioni. La presentazione si terrà martedì 17 marzo dalle 15:00 alle 17:00 e nuovamente giovedì 19 marzo dalle 12:00 alle 14:00.

Dal 16 al 19 marzo, inoltre, Google e Reply presenteranno congiuntamente una soluzione per il coordinamento intelligente dei robot , integrata con funzionalità di simulazione robotica in cloud, presso il booth Google #513, kiosk #4. In questo scenario, NVIDIA Isaac Sim viene eseguito direttamente su Google Cloud G4 instances , rendendo possibile la creazione di digital twin ad alta precisione di ambienti logistici complessi senza la necessità di workstation locali. Su questa base, è possibile simulare e addestrare flotte robotiche eterogenee, accelerando in modo significativo il processo di validazione prima del deployment negli ambienti reali.

Otto Group, infine, presenterà il 17 marzo il progetto di coordinamento intelligente di robot realizzato insieme a Roboverse Reply . Per il Gruppo, Roboverse Reply ha realizzato un digital twin in grado di replicare con precisione il magazzino, i sistemi robotici presenti e le loro interazioni. Un layer dedicato al coordinamento robotico collega il digital twin ai sistemi di fleet management e al warehouse management system, consentendo una gestione centralizzata delle flotte, simulazioni predittive del layout e l’ottimizzazione dei processi anche durante i periodi di picco operativo. Il progetto sarà illustrato nella sessione “ Leverage Physical AI to Simulate and Orchestrate Robotic Fleets for Retail Fulfilment Centers ” in programma il 17 marzo dalle 15:00 alle 15:40.

