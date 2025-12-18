Regula riceve ottime valutazioni dai clienti e un forte slancio nei Winter 2026 Grid Reports for Identity Verification di G2

Regula, sviluppatore globale di soluzioni di verifica dell'identità, è stato riconosciuto dai clienti sulla piattaforma di revisione di G2 come uno dei fornitori più affidabili e in più rapida crescita nel mercato della verifica dell'identità. Regula è stata nominata Leader in tre G2 Winter 2026 Grid® Reports for Identity Verification.

Questa stagione, Regula ha ottenuto una posizione Leader nell'Overall Grid® for Identity Verification Software di G2, riflettendo l'elevata soddisfazione dei clienti e una presenza sempre maggiore sul mercato. La società è stata anche nominata Leader in the Momentum Grid® Report for Identity Verification, evidenziando la domanda accelerata delle soluzioni di Regula e un feedback sempre più positivo da parte degli utenti.

Kristina – ks@regula.us





