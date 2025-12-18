Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Regula riceve ottime valutazioni dai clienti e un forte slancio nei Winter 2026 Grid Reports for Identity Verification di G2

AA

Regula, sviluppatore globale di soluzioni di verifica dell'identità, è stato riconosciuto dai clienti sulla piattaforma di revisione di G2 come uno dei fornitori più affidabili e in più rapida crescita nel mercato della verifica dell'identità. Regula è stata nominata Leader in tre G2 Winter 2026 Grid® Reports for Identity Verification.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251218673825/it/

Regula is recognized as a Leader in G2’s Winter 2026 Grid Reports for Identity Verification, reflecting strong customer satisfaction and enterprise-grade IDV capabilities.

Regula is recognized as a Leader in G2’s Winter 2026 Grid Reports for Identity Verification, reflecting strong customer satisfaction and enterprise-grade IDV capabilities.

Questa stagione, Regula ha ottenuto una posizione Leader nell'Overall Grid® for Identity Verification Software di G2, riflettendo l'elevata soddisfazione dei clienti e una presenza sempre maggiore sul mercato. La società è stata anche nominata Leader in the Momentum Grid® Report for Identity Verification, evidenziando la domanda accelerata delle soluzioni di Regula e un feedback sempre più positivo da parte degli utenti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Kristina – ks@regula.us



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario