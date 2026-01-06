Regula contribuisce con la competenza nel settore a due nuove relazioni di analisti sulle tendenze nelle frodi dei documenti e nella verifica dell'identità

Regula, sviluppatore globale di soluzioni di verifica dell'identità e dispositivi forensi, ha contribuito con la sua conoscenza esperta a due nuove relazioni di analisti curate da Forrester Research. Con più di 30 anni di esperienza nell'analisi di documenti forensi e decenni di collaborazioni con le agenzie di frontiera di tutto il mondo, Regula ha contribuito come esperto nel settore della scienza forense dei documenti e della verifica dell'identità.

Il contributo a “The State of Document Fraud Management”

Questa relazione, scritta da Andras Cser, VP, Analista principale di Forrester Research, esamina la crescente necessità di verificare i documenti di identità non fisici nell'onboarding digitale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260106024353/it/

Kristina – ks@regula.us





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire