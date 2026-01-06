Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Regula contribuisce con la competenza nel settore a due nuove relazioni di analisti sulle tendenze nelle frodi dei documenti e nella verifica dell'identità

AA

Regula, sviluppatore globale di soluzioni di verifica dell'identità e dispositivi forensi, ha contribuito con la sua conoscenza esperta a due nuove relazioni di analisti curate da Forrester Research. Con più di 30 anni di esperienza nell'analisi di documenti forensi e decenni di collaborazioni con le agenzie di frontiera di tutto il mondo, Regula ha contribuito come esperto nel settore della scienza forense dei documenti e della verifica dell'identità.

Il contributo a “The State of Document Fraud Management”

Questa relazione, scritta da Andras Cser, VP, Analista principale di Forrester Research, esamina la crescente necessità di verificare i documenti di identità non fisici nell'onboarding digitale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Kristina – ks@regula.us



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario