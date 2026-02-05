Registrar Corp acquisisce TechniCAL e diventa il leader globale per la conformità della sicurezza degli alimenti confezionati a lunga conservazione

Registrar Corp , il più grande fornitore al mondo di conformità normativa in materia di alimenti e bevande, ha annunciato oggi la sua acquisizione di TechniCAL , l'autorità indipendente leader al mondo di controllo dei processi per alimenti a bassa acidità e acidificati. Registrar Corp è un'azienda del portafoglio Paine Schwartz Partners.

La domanda da parte dei consumatori di prodotti pratici e con una durata superiore senza bisogno di refrigerazione ha portato a una rapida crescita nel settore degli alimenti e delle bevande a lunga conservazione, con innovazioni nel packaging che vanno oltre le lattine e i barattoli di vetro, per arrivare a formati come buste sterilizzabili e cartoni. Garantire che i prodotti in questi formati di packaging siano al riparo da microrganismi nocivi è fondamentale per la salute pubblica ed è un requisito della FDA statunitense.

