Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Registrar Corp acquisisce TechniCAL e diventa il leader globale per la conformità della sicurezza degli alimenti confezionati a lunga conservazione

AA

Registrar Corp , il più grande fornitore al mondo di conformità normativa in materia di alimenti e bevande, ha annunciato oggi la sua acquisizione di TechniCAL , l'autorità indipendente leader al mondo di controllo dei processi per alimenti a bassa acidità e acidificati. Registrar Corp è un'azienda del portafoglio Paine Schwartz Partners.

La domanda da parte dei consumatori di prodotti pratici e con una durata superiore senza bisogno di refrigerazione ha portato a una rapida crescita nel settore degli alimenti e delle bevande a lunga conservazione, con innovazioni nel packaging che vanno oltre le lattine e i barattoli di vetro, per arrivare a formati come buste sterilizzabili e cartoni. Garantire che i prodotti in questi formati di packaging siano al riparo da microrganismi nocivi è fondamentale per la salute pubblica ed è un requisito della FDA statunitense.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Kelly Potts
kelly@pitchpublicrelations.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario