Regio Decreto istituisce il Centro Finanziario Internazionale dell'Oman

Sua Maestà il Sultano Haitham bin Tarik, che Dio lo protegga e lo preservi, ha emanato un Regio Decreto che istituisce il Centro Finanziario Internazionale dell'Oman (IFC Oman) e ne sancisce la legge dedicata.

L'istituzione del Centro Finanziario Internazionale dell'Oman è in linea con gli orientamenti strategici del Sultanato dell'Oman, volti a diversificare l'economia nazionale, rafforzare la posizione dell'Oman come hub globale per i servizi finanziari, attirare capitali e sostenere l'innovazione. La creazione del Centro riflette anche l'impegno dell'Oman a costruire un ecosistema affidabile ed efficace per fornire servizi finanziari avanzati che soddisfino le esigenze degli investitori e delle istituzioni globali.

Ai sensi della Legge sul Centro Finanziario Internazionale dell'Oman, emanata con Regio Decreto n. (8/2026), il Centro godrà di indipendenza amministrativa, finanziaria e legislativa. Svilupperà un quadro normativo, giuridico e giudiziario in linea con le norme internazionali e basato sul Common Law inglese.

La governance del Centro sarà supervisionata dal Consiglio dell'IFC Oman, nominato da Sua Maestà il Sultano, investito dell'autorità di supervisionare il Centro nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Inoltre, tre entità indipendenti opereranno in conformità con le disposizioni di legge: l'Autorità del Centro Finanziario Internazionale dell'Oman, l'Autorità di Regolamentazione del Centro Finanziario Internazionale dell'Oman e l'Autorità di Risoluzione delle Controversie del Centro Finanziario Internazionale dell'Oman, ciascuna delle quali eserciterà i propri mandati in modo indipendente.

Il Centro avrà sede a Madinat Al Irfan, con la possibilità di espandersi in altre località, in conformità con la legge. Cercherà di attrarre investimenti legati alle attività finanziarie e ai settori di supporto attraverso un pacchetto di incentivi ed esenzioni fiscali per un periodo massimo di 50 anni.

Nella fase successiva, il Centro si concentrerà sullo sviluppo dei quadri normativi e regolamentari, coinvolgendo le parti interessate, rivolgendosi ad aziende ed esperti legali, nonché istituendo i quadri operativi necessari per avviare le proprie attività e diventare pienamente operativo nell'arco dell'anno in corso.

Dichiarazione di S.E. Abdulsalam Mohammed Al Murshidi, Presidente dell'Autorità per gli investimenti dell'Oman.

L'istituzione del Centro Finanziario Internazionale dell'Oman rappresenta il continuo impegno volto al raggiungimento della stabilità finanziaria e della diversificazione economica. Riflette la volontà di Sua Maestà il Sultano Haitham bin Tarik di creare un ambiente favorevole agli investimenti che rafforzi la posizione del Sultanato dell'Oman come centro finanziario di primo piano, caratterizzato da stabilità, integrità ed efficienza. Il Centro sarà dotato di un'infrastruttura di servizi finanziari innovativa e avanzata e fornirà un ambiente sicuro e trasparente per le istituzioni finanziarie e gli investitori. L'aspirazione è che il Centro diventi una destinazione strategica e una fonte di afflusso di capitali, contribuendo alla realizzazione della visione dell'Oman di rafforzare il concetto di diplomazia economica e stimolare la diversificazione economica.

Dichiarazione di S.E. Mahmood Abdullah AlAweini, Presidente del Comitato Esecutivo di IFC Oman

A seguito dei significativi risultati ottenuti nel settore finanziario e del tangibile miglioramento del rating creditizio del Sultanato dell'Oman, l'istituzione del Centro Finanziario Internazionale dell'Oman rappresenta la naturale prosecuzione del costante impegno nello sviluppo del settore finanziario e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della Oman Vision 2040 attraverso diversificazione economica, attrazione di investimenti e promozione di partnership globali.

L'IFC Oman riunisce una serie di vantaggi competitivi che rafforzano il suo ruolo di destinazione privilegiata per aziende e investitori, offrendo costi competitivi, elevata reattività e agilità normativa per la creazione di imprese, nonché servizi affidabili che consentono l'accesso ai mercati globali.

Insieme ai nostri partner strategici, puntiamo a lavorare per trasformare questa ambiziosa visione in realtà e guardiamo con fiducia al promettente futuro che attende l'IFC Oman.

