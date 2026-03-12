Giornale di Brescia
Redslim si espande nella regione Asia-Pacifico per sostenere i marchi globali con l'infrastruttura dati e IA

Redslim, azienda specializzata in soluzioni di gestione end-to-end dei dati e appartenente al portafoglio di Astorg, ha annunciato oggi la sua espansione nella regione Asia-Pacifico e la nomina di Kyriakos Zannikos al ruolo di Direttore regionale, APAC. Questa decisione segna un importante traguardo per la strategia di crescita globale di Redslim e avvicina l'azienda ai clienti, portandola a operare in uno dei mercati dei consumatori in più rapida crescita e più fortemente basato sui dati.

Mentre numerosi marchi di consumo globali accelerano la corsa verso la trasformazione digitale e l'adozione IA, molte organizzazioni si trovano ancora a dover gestire ecosistemi di dati frammentati tra diverse agenzie, mercati e set di dati. Queste sfide sono particolarmente presenti nella regione Asia-Pacifico, dove strutture di mercato eterogenee e una rapida crescita sono alla base di ambienti dati complessi.

Redslim aiuta le organizzazioni a trasformare informazioni di mercato frammentate in data asset preziosi, che consentono ai clienti di prendere decisioni con sicurezza e sfruttare il valore completo dei loro dati. Con la creazione di solide basi di dati, Redslim aiuta i clienti nel loro percorso di modernizzazione dell'infrastruttura dati e di preparazione alla prossima generazione di capacità di analisi guidate dall'IA.

L'espansione nell'area Asia-Pacifico rafforza la capacità di Redslim di sostenere i clienti globali che operano nella regione, in particolare nei settori di beni di largo consumo (FMCG), prodotti sanitari di largo consumo (CHC), della bellezza e dei beni di lusso. La creazione di una presenza regionale dedicata consentirà a Redslim di lavorare a stretto contatto con i team e i partner locali, mantenendo gli elevati standard globali che definiscono i suoi servizi.

Kyriakos Zannikos assumerà il ruolo di Direttore regionale, APAC, per guidare questa fase di crescita. Grazie alla sua vasta esperienza nei settori di ecosistemi di dati e alle sue collaborazioni con i marchi leader globali di bellezza e salute, Kyriakos contribuirà con preziose informazioni sulla situazione della concorrenza nella regione e sulle sfide operative che le organizzazioni globali si trovano ad affrontare.

Kyriakos Zannikos, Direttore regionale, APAC, ha dichiarato: "La regione Asia-Pacifico è una delle più lungimiranti e basate sui dati al mondo. Le aziende qui si sviluppano rapidamente e investono fortemente nella trasformazione digitale e nell'IA. Integrando la precisione svizzera con una forte prossimità regionale, Redslim si posiziona perfettamente per sostenere le organizzazioni che creano ecosistemi di dati scalabili e pronti per il futuro."

"L'espansione nella regione Asia-Pacifico rappresenta un passaggio fondamentale del nostro percorso di crescita per diventare un'azienda davvero globale", ha affermato Alberto Alcaniz, Co-CEO di Redslim . "Con il rafforzamento della presenza nella regione dei nostri clienti, ci impegniamo a investire dove anche loro investono. Con una presenza dedicata nell'area Asia-Pacifico ci avviciniamo ai nostri clienti, miglioriamo il nostro supporto sul posto e ribadiamo il nostro impegno di crescere assieme a loro in una delle regioni più dinamiche."

L'espansione rappresenta un traguardo importante per lo sviluppo di Redslim in seguito all'investimento di Astorg Mid-Cap nel 2024. Astorg collabora con il team dirigenziale per espandere a livello globale tecnologia specializzata e piattaforme di servizi, sostenendo Redslim mentre rafforza la sua posizione di partner fidato per la gestione dei dati per i marchi di consumo multinazionali.

Charles-Hubert Le Baron, Partner, Responsabile Software e tecnologia per Astorg Mid-Cap, ha affermato:

"Redslim è l'esempio del tipo di piattaforma tecnologica specializzata che cerchiamo per ottenere supporto nell'ecosistema software e dati. All'incrocio tra gestione dati, analisi e supporto per l'IA, l'azienda risponde a un'esigenza fondamentale per le organizzazioni alla ricerca di strutturare e attivare i propri dati su larga scala. La regione Asia-Pacifico rappresenta un passo importante per lo sviluppo continuo di Redslim come piattaforma globale, e rafforza ulteriormente la sua capacità di sostenere marchi di consumo multinazionali che operano in ambienti dati sempre più complessi."

Informazioni su Redslim

Redslim ottimizza la gestione dati per i team chiamati a sfruttare set di dati frammentati per prendere decisioni critiche. Specializzati in ingegneria dei dati, armonizzazione e BI, i suoi team gestiscono dati provenienti da oltre 50 agenzie e relativi a più di 55 paesi. I suoi servizi basati sulla tecnologia ottimizzano il consumo di dati per oltre 30 organizzazioni globali. Attiva da oltre 10 anni, Redslim continua a innovare le proprie soluzioni per riuscire sempre a soddisfare le esigenze in evoluzione dei propri clienti e partner di dati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.redslim.net e seguire Redslim su LinkedIn .

Informazioni su Astorg

Astorg è una delle principali società di private equity paneuropea con oltre 23 miliardi di euro di asset in gestione. Astorg collabora con imprenditori e team dirigenziali per acquisire aziende internazionali leader di mercato con sede in Europa o negli Stati Uniti, fornendo loro la guida strategica, la governance e il capitale necessari per raggiungere i loro obiettivi di crescita. Caratterizzata da una cultura imprenditoriale distintiva, da una visione azionaria sul lungo termine e da un organo decisionale snello, Astorg vanta competenze di settore preziose con aziende operanti nei settori sanitario, tecnologico, software e dei servizi alle imprese.

Con sede in Lussemburgo, Astorg è presente con uffici a Londra, Parigi, New York, Francoforte e Milano.

Per ulteriori informazioni su Astorg: Astorg.com | Seguire Astorg su LinkedIn .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

MengShan Chen, Responsabile marketing e comunicazioni, E: mengshan.chen@redslim.net



