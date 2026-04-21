Redslim amplia la sua presenza globale in America Latina

Redslim, uno specialista in soluzioni di gestione completa dei dati e una società del portafoglio Astorg, oggi ha annunciato la sua espansione nella regione dell'America Latina (LATAM) , segnando la prossima fase nella sua strategia di crescita a supporto dei marchi multinazionali e dei rivenditori in tutti i mercati principali. A seguito della sua recente espansione nella regione APAC , questa iniziativa rafforza lo slancio di Redslim nel realizzare una presenza davvero globale, riflettendo le sempre maggiori richieste da parte di clienti internazionali di un partner di fiducia che fornisca dati e approfondimenti affidabili e compatibili con l'intelligenza artificiale su ampia scala.

L'espansione include la nomina di Alejandro Merlo a Regional Director e Javier Gonzalez a Regional Manager per quest'area geografica.

L'America Latina rappresenta una forte opportunità di crescita per i marchi di consumo globali, ma è anche uno dei più complessi contesti di dati. La rapida adozione digitale e il cambiamento dei comportamenti dei consumatori stanno guidando la domanda di intelligence di mercato affidabile, mentre le strutture di rivendita frammentarie e gli scenari di dati specifici per Paese rendono gli approfondimenti coerenti e utili difficili da ottenere senza una profonda conoscenza del mercato a livello locale.

Alejandro Merlo, Regional Director, LATAM , ha così commentato: “L'America Latina è a un punto di svolta. Le organizzazioni sono consapevoli di doversi evolvere da dati frammentari a ecosistemi integrati e compatibili con l'intelligenza artificiale. Ma arrivarci richiede esperienza e basi adeguate”.

Unendo profonde competenze locali e uno schema globale coerente, Redslim consente alle organizzazioni di trasformare dati di mercato frammentari in risorse strutturate e pronte da utilizzare nei processi decisionali. Grazie a decenni di esperienza nella gestione e visualizzazione dei dati del mercato, tra cui dati forniti direttamente dal settore della rivendita e dai media, Redslim aiuta le aziende a creare basi di dati scalabili e approfondimenti intelligenti per ottimizzare promozione, prezzi e assortimento, ampliando infine la quota di mercato e il fatturato.

Con oltre 20 anni di esperienza nell'analitica avanzata, nell'adozione dell'AI e nella trasformazione dell'ecosistema di dati su scala aziendale, Alejandro Merlo guiderà l'implementazione regionale. Ad affiancarlo sarà Javier Gonzalez , che apporta una ricca esperienza nella consulenza di clienti FMCG nei settori dei cibi e delle bevande, del tabacco, dell'igiene personale e della rivendita in tutta l'America Latina sulla determinazione dei prezzi, la gestione dei ricavi e l'esecuzione strategica.

Alejandro Merlo, Regional Director, LATAM, ha aggiunto: “Noi di Redslim abbiamo la passione di fornire risorse di dati strategiche e creare ecosistemi di dati scalabili che consentano alle aziende di sbloccare il pieno potenziale dei propri dati, delle analisi all'avanguardia e dell'AI per promuovere decisioni migliori”.

“L'America Latina rappresenta una prossima fase naturale nella nostra espansione internazionale, ed è una delle opportunità di crescita più entusiasmanti per i nostri clienti. A seguito della nostra espansione nell'APAC, stiamo continuando ad investire dove i nostri clienti operano e dove hanno maggiormente bisogno di noi”, ha commentato Alberto Alcaniz, Co-CEO dell'azienda.

Con il sostegno di Astorg, l'espansione internazionale di Redslim sia nell'APAC che in America Latina riflette un'ambizione comune di creare un'attività realmente globale e una piattaforma ampliata. Con la collaborazione di Astorg, Redslim continua ad investire in capacità globali e regionali, rafforzando la sua posizione come partner di fiducia per marchi di consumo che operano in ambienti multiregionali sempre più complessi.

Informazioni su Redslim

Redslim ottimizza la gestione dati per i team chiamati a sfruttare set di dati frammentati per prendere decisioni critiche. Specializzati in ingegneria dei dati, armonizzazione e BI, i suoi team gestiscono dati provenienti da oltre 50 agenzie e relativi a più di 55 paesi. I suoi servizi basati sulla tecnologia ottimizzano il consumo di dati per oltre 30 organizzazioni globali. Attiva da oltre 10 anni, Redslim continua a innovare le proprie soluzioni per riuscire sempre a soddisfare le esigenze in evoluzione dei propri clienti e partner di dati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.redslim.net e seguire Redslim su LinkedIn .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260421398845/it/

Contatto per i media:

Redslim -

MengShan Chen, Marketing and Communications Lead E: mengshan.chen@redslim.net





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire