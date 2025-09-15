Red Sea Global presenta Shura Island: un nuova era per il turismo di lusso avrà inizio questo settembre

Red Sea Global (RSG), il promotore delle destinazioni di turismo rigenerativo The Red Sea e AMAALA, ha annunciato che l'apertura per i clienti dei primi resort e attrazioni su Shura Island avverà nelle prossime settimane.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20250915929080/it/

The EDITION Red Sea, opening soon on Shura Island features 240 elegantly designed rooms and suites.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250915929080/it/

Per ulteriori informazioni, contattare:

Reem Aljbreen, Senior Manager - Relazioni pubbliche

+966 53 466 8889

Reem.Aljbreen@RedSeaGlobal.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire