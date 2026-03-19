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RecVue completa l'acquisizione di AiVidens

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RecVue , il leader nelle piattaforme di gestione della fatturazione e dei ricavi basate sull'intelligenza artificiale per la monetizzazione aziendale complessa, oggi ha annunciato di aver completato l'acquisizione di AiVidens. Rilevando la piattaforma di gestione della liquidità e degli incassi, RecVue consentirà alle aziende di passare oltre la semplice automazione per unificare la gestione dei contratti, la fatturazione, gli incassi, la conformità dei ricavi, la condivisione dei ricavi e la gestione della liquidità, tutto all'interno di un unico sistema operativo dedicato ai ricavi.

“Questa acquisizione estende la nostra strategia per chiudere il divario strutturale tra ricavi e liquidità”, ha dichiarato Nishant Nair, Fondatore e CEO di RecVue. “I direttori finanziari oggi sono responsabili non solo della precisione nei ricavi, ma anche delle prestazioni della liquidità e per l'efficienza dei capitali circolanti. Con AiVidens, estendiamo RevOS per connettere l'attività commerciale direttamente alla realizzazione di liquidità”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Kimberly Doyle
press@recvue.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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