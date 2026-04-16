Rapporto annuale 2025 di BM3EAC Corp.

BM3EAC Corp. (la “Società”), una società di acquisizione a scopo specifico costituita secondo le leggi delle Isole Cayman come società a responsabilità limitata esente e quotata su Euronext Amsterdam, il mercato regolamentato gestito da Euronext Amsterdam N.V., oggi ha pubblicato la sua relazione annuale per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

La relazione annuale è scaricabile dal sito web della Società attraverso il link seguente: https://www.BrigadeM3EAC.com/documents

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ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

La relazione annuale della Società menzionata nel presente comunicato potrebbe includere dichiarazioni previsionali, che si basano sulle attuali aspettative e proiezioni della Società relativamente a una combinazione aziendale, all'attività, all'economia e ad altre condizioni future della Società e si riferiscono unicamente alla data del presente comunicato.

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INFORMAZIONI

BM3EAC Corp.

c/o Brigade Capital Management, LP 399 Park Avenue, 16th Floor

New York, NY 10022

Email: BrigadeM3EAC@brigadecapital.com





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