Rapid Medical™ completa l'arruolamento nello studio clinico DISTALS volto a valutare TIGERTRIEVER 13™ nelle occlusioni vascolari distali

Rapid Medical™ , un importante sviluppatore di dispositivi endovascolari attivi, annuncia la conclusione dell'arruolamento di pazienti nello studio clinico multicentrico, randomizzato DISTALS, volto a valutare il dispositivo TIGERTRIEVER 13™ in pazienti con occlusioni vascolari distali di calibro medio (DMVO) nell'ictus ischemico acuto.

“Gli ictus di tipo DMVO rappresentano fino al 40% dei casi di ictus ischemico e possono causare una disabilità significativa, eppure il loro trattamento è rimasto incerto. I recenti risultati non decisivi ottenuti dagli studi ESCAPE-MEVO e DISTAL hanno chiarito un aspetto: la trombectomia distale richiede dispositivi e studi clinici specificamente progettati per i vasi distali”, ha dichiarato il Dr. Jeffrey Saver di UCLA in California, Investigatore Principale di DISTALS.

Ronen Eckhouse

+972-72-2503331

ronen@rapid-medical.com





