Rafforzare i valori fondamentali di Qualità, Integrità e Centralità del Cliente

In Molding Solutions, il nostro impegno costante è quello di sostenere i nostri valori fondamentali di qualità, affidabilità e centralità del cliente, che costituiscono la base di ogni decisione che prendiamo. Il nostro impegno nel fornire prodotti di alta qualità in modo costante, nel garantire una fornitura tempestiva e ininterrotta e nel promuovere partnership strette e durature ci ha reso un leader affidabile nel nostro settore.

Negli ultimi tre anni abbiamo dovuto far fronte a notevoli pressioni inflazionistiche senza precedenti nei mercati chiave, causate dall'aumento dei costi delle materie prime, dell'energia e della manodopera specializzata. Allo stesso tempo, le spese logistiche globali sono rimaste elevate, mentre le continue incertezze fiscali, valutarie e normative nelle principali economie continuano a mettere a dura prova la stabilità della catena di approvvigionamento.

Nonostante l’implementazione di ampie iniziative interne di efficientamento e programmi di produttività, questi fattori economici strutturali rendono necessaria una regolazione strategica dei prezzi. Questo passaggio è essenziale per consentirci di mantenere il livello di servizio, supportare gli investimenti nell'innovazione e garantire l'affidabilità che i nostri clienti si aspettano.

Con l'implementazione di questa misura, Molding Solutions si impegna a salvaguardare la nostra attenzione al cliente e la nostra dedizione, rafforzare la continuità della fornitura, mantenere investimenti strategici nell’innovazione e nell’eccellenza operativa e garantire performance e integrità costanti nel tempo, nell’interesse di creare valore sostenibile a lungo termine per i nostri stakeholder.

Informazioni su Barnes Molding Solutions

Molding Solutions è un leader riconosciuto a livello mondiale nella produzione di componenti stampati di alta qualità e soluzioni innovative per una vasta gamma di settori, tra cui quello automobilistico, industriale, dei consumatori e sanitario. Rinomata per il suo incrollabile impegno verso la qualità, l'affidabilità e la centralità del cliente, Molding Solutions è orgogliosa di fornire prodotti di qualità superiore che soddisfano i più elevati standard di eccellenza.

Fondata con l'obiettivo di fornire soluzioni di stampaggio innovative, durevoli ed efficienti, l'azienda si è guadagnata una solida reputazione grazie alla sua attenzione all'eccellenza operativa, all'innovazione tecnologica e alle pratiche sostenibili. I suoi investimenti strategici in impianti produttivi all’avanguardia e tecnologie di ultima generazione consentono a Molding Solutions di soddisfare e superare costantemente le aspettative dei clienti.

Concentrandosi sulla creazione di relazioni a lungo termine, Molding Solutions collabora strettamente con i propri clienti per comprendere le loro esigenze specifiche e fornire soluzioni su misura che generano valore e successo. I valori fondamentali dell'azienda, quali qualità, affidabilità e centralità del cliente, sono alla base di ogni aspetto delle sue attività e guidano la sua missione: essere un partner affidabile nell'eccellenza produttiva in tutto il mondo.

