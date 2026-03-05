Radian Arc, VNPT e Blacknut lanciano un'infrastruttura GPU in Vietnam, rendendo possibili i servizi di cloud gaming e IA

Radian Arc, parte di inferX, la piattaforma cloud di intelligenza artificiale e infrastruttura GPU di Submer, ha stretto una collaborazione con VNPT e COMIT per lanciare Cloud Gaming alimentato dalla piattaforma GPU Edge Platform di Radian Arc e dal servizio globale di cloud gaming di Blacknut.

Questa implementazione amplia la collaborazione globale di cloud gaming di Radian Arc e Blacknut nel mercato vietnamita con VNPT e getta le basi per futuri servizi nativi IA e infrastrutture sovrane insieme a COMIT. L'implementazione rappresenta un punto di prova commerciale del modello GPU integrato nel vettore di Radian Arc, unendo i servizi clienti monetizzabili oggi e l'infrastruttura scalabile di IA in grado di sostenere carichi di lavoro di IA sovrana.

