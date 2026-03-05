Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Radian Arc, VNPT e Blacknut lanciano un'infrastruttura GPU in Vietnam, rendendo possibili i servizi di cloud gaming e IA

AA

Radian Arc, parte di inferX, la piattaforma cloud di intelligenza artificiale e infrastruttura GPU di Submer, ha stretto una collaborazione con VNPT e COMIT per lanciare Cloud Gaming alimentato dalla piattaforma GPU Edge Platform di Radian Arc e dal servizio globale di cloud gaming di Blacknut.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260303892759/it/

Radian Arc, VNPT and Blacknut Launch GPU infrastructure in Vietnam, enabling cloud gaming and AI services

Radian Arc, VNPT and Blacknut Launch GPU infrastructure in Vietnam, enabling cloud gaming and AI services

Questa implementazione amplia la collaborazione globale di cloud gaming di Radian Arc e Blacknut nel mercato vietnamita con VNPT e getta le basi per futuri servizi nativi IA e infrastrutture sovrane insieme a COMIT. L'implementazione rappresenta un punto di prova commerciale del modello GPU integrato nel vettore di Radian Arc, unendo i servizi clienti monetizzabili oggi e l'infrastruttura scalabile di IA in grado di sostenere carichi di lavoro di IA sovrana.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per informazioni per i media, contattare:
Emilia Cloverdale
Direttore della comunicazione strategica
Emilia.Coverdale@submer.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario