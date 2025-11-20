Giornale di Brescia
Quectel propone contatori intelligenti di prossima generazione all'Enlit 2025

Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni complete per l'IoT, ha annunciato la sua partecipazione all'Enlit 2025, l'evento che si svolge a Bilbao, Spagna, dal 18 al 20 novembre 2025, presso lo Stand 1.G86. Quectel partecipa alla fiera per dimostrare come la sua gamma completa di moduli, antenne e servizi sia pronta a contribuire alla massiccia diffusione continua di contatori intelligenti e a promuovere il passaggio dell'industria da dispositivi di prima generazione a dispositivi di seconda generazione.

Con l'installazione di contatori intelligenti in ambito elettrico, idrico e del gas che superano 1,06 miliardi di unità alla fine del 2023 e la cui diffusione è prevista continuare in tutte le regioni secondo IoT Analytics, Quectel sta assistendo a un aumento di tutte le tipologie di contatori e a un'espansione dei casi d'uso basati sui contatori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

