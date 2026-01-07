Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Quectel presenta i moduli innovativi della serie SRG091X e SRG093X basati su NXP i.MX con Wi-Fi 6, ridefinendo l'elaborazione entry-level per le applicazioni IoT di nuova generazione

AA

Quectel Wireless Solutions, fornitore globale di soluzioni IoT end-to-end, oggi ha presentato i suoi moduli della serie SRG091X e SRG093X al CES di Las Vegas, fornendo CPU integrata, memoria e connettività wireless costruita attorno ai semiconduttori NXP® della serie i.MX 9 di processori per le applicazioni.

Questa nuova generazione di moduli è progettata per ambienti industriali che richiedono livelli elevati di automazione, oltre ad applicazioni dei consumatori che richiedono un flusso elevato di dati e capacità multimediali avanzate. Integrando memoria e funzionalità wireless in un'unica soluzione, i moduli semplificano la progettazione OEM, accelerano il tempo di commercializzazione e riducono gli sforzi di sviluppo per i produttori di IoT di tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media: media@quectel.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario