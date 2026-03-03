Giornale di Brescia
Quectel presenta FGH200M, il modulo Wi-Fi HaLow per installazioni IoT di grandi dimensioni

Quectel Wireless Solutions, fornitore globale di soluzioni IoT end-to-end, ha annunciato oggi il lancio di FGH200M , modulo Wi-Fi HaLow a lungo raggio e basso consumo energetico. Basato sul chipset Morse Micro MM8108 e operante nella banda di frequenza sub-1GHz esente da licenza, il modulo offre una migliore penetrazione e una copertura più ampia, a un range di circa 1 km, garantendo nel contempo un basso consumo energetico e la connettività di dispositivi su ampia scala.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260302469987/it/

Il modulo FGH200M adotta il protocollo di rete wireless IEEE 802.11ah, noto anche come Wi-Fi HaLow, operando nello spettro esente da licenza Sub-1GHz. Progettato per soddisfare i requisiti in costante evoluzione della connettività IoT, FGH200M garantisce copertura di segnale estesa Sub-1GHz, consentendo il controllo affidabile dei dispositivi a un raggio massimo di 1 km.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

