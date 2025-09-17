Quectel nomina Natasha Barrios Vicepresidente senior delle vendite per la regione EMEA

Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni IoT complete, è lieta di annunciare la nomina di Natasha Barrios a Vicepresidente senior delle vendite per la regione EMEA. Natasha passa al nuovo incarico dalla sua posizione di Vicepresidente delle vendite per il Nordamerica, dove ha contribuito a modellare la strategia di vendita di Quectel nella regione, portando aumenti esponenziali dei ricavi nella regione e ampliando di dieci volte il team dal 2017.

Nel suo nuovo incarico nell'EMEA, Natasha avvierà la strategia di espansione della portata del portafoglio completo di prodotti e servizi IoT di Quectel e promuoverà la crescita costante delle vendite di anno in anno nell'EMEA.

