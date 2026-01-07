Quectel lancia il modulo smart SP895BD-AP, alimentando la nuova generazione di applicazioni IoT intelligenti
Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni complete per l'IoT, ha annunciato il lancio ufficiale del modulo smart di punta di nuova generazione, SP895BD-AP. Alimentato dal processore Qualcomm Dragonwing™ Q-8750, il modulo SP895BD-AP vanta capacità potenziate di elaborazione grafica, effetti visivi di imaging di qualità superiore e prestazioni di calcolo edge all'avanguardia, che rispondono ai requisiti di dispositivi di alta fascia come sistemi di video conferenza, display a ultra-alta definizione (UHD), apparecchiatura per la sintesi di immagini, schede di potenza di calcolo, terminali di vendita al dettaglio intelligenti ed elettrodomestici intelligenti.
SP895BD-AP ridefinisce i limiti delle prestazioni con la sua architettura di hardware all'avanguardia. Alimentata dal processure Dragonwing Q-8750 integrato su un processo da 3nm, comprende una CPU Oryon™ ad alte prestazioni a 8 core con una frequenza massima di 2×4.32 GHz + 6×3.53 GHz.
