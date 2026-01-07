Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Quectel lancia i moduli 5G RG660QA e RG660QB con funzionalità di prestazioni avanzate

AA

Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni complete per l'IoT, oggi ha annunciato il lancio dei moduli 5G RG660QA e RG660QB, basati sui sistemi di modem RF X85 e X82 5G di Qualcomm®. Il RG660QA si basa su X85, mentre il RG660QB si basa su X82. I campioni di ingegneria dei due primi SKU nella serie RG660Qx sono già stati resi disponibili ai clienti e i campioni della pre-produzione saranno disponibili sul mercato nel secondo trimestre 2026.

Progettata per la versatilità, questa serie di moduli è compatibile con un'ampia gamma di casi d'uso 5G di nuova generazione, dalla banda larga wireless residenziale e aziendale ai video mobili, alle applicazioni per fotocamere e agli hotspot mobili ad alte prestazioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media: media@quectel.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario