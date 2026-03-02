Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Quectel amplia il suo portafoglio 5G di fascia media con le nuove varianti RedCap 3GPP Release 17

AA

Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni IoT end-to-end, ha annunciato oggi l'espansione del suo portafoglio 5G RedCap con il lancio di RM255C-GL per i mercati globali e di RG255C-NA per il mercato dell'America del Nord, rafforzando ulteriormente la sua offerta 5G di fascia media per le distribuzioni globali.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260301980229/it/

Quectel expands mid-tier 5G portfolio with new RedCap 3GPP release 17 variants

Quectel expands mid-tier 5G portfolio with new RedCap 3GPP release 17 variants

Con l'ulteriore espansione del 5G nei domini industriale e dell'IoT, si sta rivelando sempre più fondamentale la necessità di disporre di soluzioni in grado di integrare solide prestazioni ed efficienza dei costi. Posizionandosi tra l'eMBB ad alta velocità e l'NB-IoT a banda stretta, 5G RedCap (Reduced Capability) si è imposta come la tecnologia ideale per gestire questo divario di connettività nella fascia media.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media: media@quectel.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario