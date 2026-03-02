Quectel amplia il suo portafoglio 5G di fascia media con le nuove varianti RedCap 3GPP Release 17

Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni IoT end-to-end, ha annunciato oggi l'espansione del suo portafoglio 5G RedCap con il lancio di RM255C-GL per i mercati globali e di RG255C-NA per il mercato dell'America del Nord, rafforzando ulteriormente la sua offerta 5G di fascia media per le distribuzioni globali.

Quectel expands mid-tier 5G portfolio with new RedCap 3GPP release 17 variants

Con l'ulteriore espansione del 5G nei domini industriale e dell'IoT, si sta rivelando sempre più fondamentale la necessità di disporre di soluzioni in grado di integrare solide prestazioni ed efficienza dei costi. Posizionandosi tra l'eMBB ad alta velocità e l'NB-IoT a banda stretta, 5G RedCap (Reduced Capability) si è imposta come la tecnologia ideale per gestire questo divario di connettività nella fascia media.

