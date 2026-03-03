Quectel amplia il proprio portafoglio di antenne small cell con il lancio di cinque nuovi prodotti

Quectel Wireless Solutions, fornitore globale di soluzioni IoT end-to-end, ha presentato cinque nuove antenne small cell per aggiungere ulteriore funzionalità e offrire flessibilità e scelta maggiori per i clienti che progettano e implementano distribuzioni small cell. Le nuove antenne offriranno un'ulteriore gamma di fattori di forma, opzioni di montaggio e caratteristiche di prestazioni alla serie di antenne di Quectel.

"Che si sia alla ricerca di un'antenna a supporto di comunicazioni wireless fondamentali, casi di utilizzo con alta densità di utenti o massima capacità, queste cinque nuove antenne Quectel sono state progettate per soddisfare le vostre esigenze", ha dichiarato David Wei, Antenna Product Head, Quectel Wireless Solutions.

