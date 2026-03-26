Quasi metà degli alti dirigenti a livello globale pianifica un'espansione negli USA entro 12 mesi, mentre la supply chain e l'accesso ai capitali generano crescita
Quasi la metà (45%) dei dirigenti di alto livello globali prevede di costituire un'entità legale negli Stati Uniti entro i prossimi 12 mesi, evidenziando la continua domanda di accesso al mercato statunitense.
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