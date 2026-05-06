QuantWare raccoglie 178 milioni di dollari per realizzare i processori quantistici più potenti al mondo su scala industriale

QuantWare, la principale azienda produttrice di processori quantistici industriali, oggi ha annunciato un round di finanziamento di Serie B per 178 milioni di dollari (152 milioni di euro) a seguito dell'annuncio di VIO-40K™, un'architettura di processori quantistici per 10.000 qubit, 100x più grande di quella all'avanguardia odierna. L'azienda sta costruendo KiloFab, il più grande impianto al mondo di architettura quantistica aperta dedicata, aumentando di 20 volte la capacità produttiva dell'azienda per soddisfare la domanda dei clienti a livello globale.

QuantWare co-founders Matthijs Rijlaarsdam (CEO) and Alessandro Bruno (CTO), pictured outside of QuantWare's KiloFab facility in Delft, Netherlands.

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