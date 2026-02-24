Quantum XChange promuove il traguardo EUCC e la scalabilità aziendale con l'ultima versione di Phio TX

Quantum XChange oggi ha annunciato l'ultima versione della sua piattaforma di gestione crittografica Phio TX®, che introduce una nuova modalità di conformità allo schema europeo di certificazione della cybersicurezza (European Union Cybersecurity Certification, EUCC) e notevoli miglioramenti alla sua architettura Hive per sostenere implementazioni distribuite su larga scala.

Il nuovo rilascio segna un traguardo fondamentale per la totale conformità di Phio TX all'EUCC e rafforza l'impegno della società nei confronti dei rigorosi standard internazionali di sicurezza per i clienti che operano nei mercati europei regolamentati.

L'EUCC è uno schema di certificazione a livello UE basato su Criteri Comuni (ISO/IEC 15408) che fornisce valutazioni indipendenti su prodotti e tecnologie dell'informazione e della comunicazioni (ICT) rispetto a elevati standard UE di cybersicurezza.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260224405174/it/

Contatto per i media:

April Burghardt

Consulente PR

april.burghardt@quantumxc.com

646-246-0484





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire