QuantrolOx presenta VIDYAQAR: la prima piattaforma quantistica al mondo con vera architettura aperta per l'istruzione, la ricerca, i test e il benchmarking

AA

QuantrolOx oggi ha annunciato un traguardo importante nella tecnologia quantistica con il lancio di VIDYAQAR , la prima piattaforma quantistica al mondo con vera architettura aperta progettata specificamente per l'istruzione, la ricerca, i test e il benchmarking. Il sistema è stato presentato oggi in India e sarà disponibile a livello globale nella prima metà del 2026.

VIDYAQAR - A complete quantum platform with cryogenics, control hardware and QPU - powered by Quantum EDGE.

Il nome VIDYAQAR deriva dal Sanscrito Vidyākar , e significa “portatore di saggezza, donatore di conoscenza o di scienza” : un riflesso perfetto della missione della piattaforma per ampliare l'accesso all'hardware quantistico all'avanguardia e accelerare l'innovazione.

Una piattaforma quantistica completa, aperta e scalabile

