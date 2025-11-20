Quando le norme e l'intelligenza artificiale convergono: SymphonyAI entra a far parte della FCA Supercharged Sandbox per lanciare l'innovazione responsabile nella fintech

SymphonyAI , un leader globale nelle piattaforme di prodotti Vertical AI, è stata scelta per far parte della Supercharged AI Sandbox della Financial Conduct Authority (FCA), l'organo di regolamentazione finanziaria del Regno Unito, una nuova iniziativa che consente alle aziende di sviluppare e testare in modo sicuro tecnologie avanzate di AI utilizzando il computing accelerato di NVIDIA (NVDA) all'interno di un ambiente normativo controllato.

SymphonyAI Financial Services è stata scelta mediante un processo di domanda competitivo che ha valutato i casi d'uso proposti per il potenziale innovativo, la fattibilità tecnica e l'impatto normativo.

Attiva dal settembre 2025 al gennaio 2026, Sandbox offre un ambiente sicuro e strutturato per la sperimentazione sui casi d'uso dell'AI di prossima generazione. SymphonyAI sta sviluppando un concetto di AI agentica alimentata da modelli linguistici di piccole dimensioni e apprendimento per rinforzo, progettato per promuovere l'intelligence e l'autonomia degli agenti dei servizi finanziari. In caso di successo, le innovazioni sviluppate nella Sandbox verranno integrate nel portafoglio di SymphonyAI di agenti di servizi finanziari intelligenti, migliorando ulteriormente il modo in cui gli istituti finanziari accelerano il rilevamento del rischio, migliorano la conformità e riducono i tempi delle indagini.

“SymphonyAI è da molto tempo all'avanguardia dell'innovazione nell'AI nei settori regolamentati”, ha dichiarato Jason Shane, Responsabile della divisione prodotti, strategia e innovazione, Financial Services di SymphonyAI. “La partecipazione al programma Sandbox dell'FCA sottolinea la nostra leadership nell'ambito dell'AI nei Financial Services e il nostro impegno nel promuovere l'innovazione responsabile e comprensibile. Incorporando questi nuovi apprendimenti di prossima generazione direttamente nei nostri agenti AI, forniamo ai clienti il modo più rapido e sicuro di accedere alle capacità AI più avanzate sul mercato, assicurando che rimangano all'avanguardia in fatto di gestione del rischio, conformità e prestazioni operative”.

Attraverso la sua partecipazione, SymphonyAI mira a:

Introdurre una innovazione di intelligenza artificiale a vantaggio della comunità che si occupa di rischio di reati finanziari e conformità;

Accelerare l'integrazione delle funzionalità dell'AI agentica di prossima generazione, abbinando modelli generativi, apprendimento per rinforzo e modelli addestrati sul dominio nella nostra piattaforma Sensa Risk Intelligence e nel nostro più ampio portafoglio di Financial Services;

Collaborare con l'FCA e i colleghi del settore per stabilire innovazioni di AI affidabili e comprensibili in grado di migliorare la precisione dei risultati e di scalare con sicurezza in ambienti di servizi finanziari altamente regolamentati.

Il programma di 12 settimane culminerà in due giorni di dimostrazione il 28–29 gennaio 2026 a Londra , durante i quali i partecipanti presenteranno le loro innovazioni ai responsabili delle regolamentazioni, agli istituti finanziari, al settore accademico, ai consulenti e ai rappresentanti governativi.

Informazioni sulla Supercharged Sandbox dell'FCA

Per maggiori informazioni sulla Supercharged Sandbox dell'FCA, visitare: www.fca.org.uk/firms/innovation/ai-lab

Programma di partecipazione di SymphonyAI

30 settembre 2025: Lancio virtuale e bootcamp

Lancio virtuale e bootcamp 30 settembre 2025 – 9 gennaio 2026: Partenza tecnologica / fase di sviluppo

Partenza tecnologica / fase di sviluppo 28–29 gennaio 2026: Giornate di dimostrazione a Londra

Informazioni su SymphonyAI

SymphonyAI offre piattaforme di prodotti Vertical AI che aiutano le imprese a risolvere le loro sfide più complesse ad alto valore, dall'intercettazione dei reati finanziari al miglioramento delle prestazioni dei negozi, al potenziamento dell'efficienza produttiva. Società di fiducia per oltre 2000 clienti aziendali di tutto il mondo, tra cui 200 dei più prestigiosi istituti finanziari, le prime 25 società CPG e molti dei più grandi produttori alimentari e industriali al mondo, SymphonyAI offre applicazioni addestrate sui domini e agenti pre-costruiti pronti a lavorare fin dal primo giorno. Per saperne di più, visitare https://www.symphonyai.com/ .

