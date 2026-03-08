Quando l'AI incontra la cultura tradizionale: Huangshan richiama l'attenzione del pubblico ad ITB Berlin
Huangshan, la Montagna Gialla, tra le destinazioni panoramiche più emblematiche della Cina, all'edizione di quest'anno di ITB ha richiamato l'attenzione del pubblico grazie a un'irresistibile fusione tra la cultura cinese tradizionale e l'intelligenza artificiale più avanzata con lo slogan "Huangshan: un mondo rivolto a tutto il mondo".
International visitor admires Huangshan cultural and creative exhibits at the Huangshan stand during ITB Berlin.
Situata nella provincia orientale di Anhui, in Cina, la Montagna Gialla è famosa per le sue "Cinque meraviglie naturali": pini fantastici, rocce incredibili, un mare di nubi, sorgenti calde e cime innevate, ed è ampiamente considerata come uno dei panorami montuosi più belli. È anche il sito di un raro patrimonio naturale riconosciuto da numerose designazioni internazionali, come lo status di Patrimonio culturale e naturale dell'umanità dell'UNESCO e quello di Geoparco mondiale e di Riserva mondiale della biosfera dell'UNESCO.
