Qualcomm aumenta l'importo del dividendo trimestrale pagabile in contanti e annuncia una nuova autorizzazione al riacquisto di azioni per 20 miliardi di dollari

Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) oggi ha annunciato che il Consiglio di amministrazione ha approvato un aumento del dividendo trimestrale, pagabile in contanti, da 0,89 a 0,92 dollari per azione ordinaria. L’aumento andrà in vigore per dividendi trimestrali pagabili dopo il 26 marzo 2026 e porterà l’importo pagato annualmente a 3,68 dollari per azione ordinaria.

Inoltre, il CdA ha approvato, con effetto immediato, una nuova autorizzazione al riacquisto di azioni per 20,0 miliardi di dollari. La nuova autorizzazione al riacquisto delle azioni si aggiunge al programma di riacquisto delle azioni della Società annunciato nel novembre 2024, che ha circa 2,1 miliardi di dollari di autorità di riacquisto rimasti.

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