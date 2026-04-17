Qualcomm annuncia il pagamento in contanti del dividendo trimestrale

Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) oggi ha annunciato un dividendo trimestrale in contanti di 0,92 dollari per azione ordinaria, erogabile il 25 giugno 2026 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività il 4 giugno 2026.

Informazioni su Qualcomm

Qualcomm è impegnata a innovare costantemente per offrire ovunque un'informatica intelligente, consentendo al mondo di affrontare alcune delle sue principali sfide. Partendo dai nostri 40 anni di eccellenza nella creazione di innovazioni tecnologiche in grado di definire un'epoca, offriamo un'ampia gamma di soluzioni create con la nostra IA all'avanguardia, alte prestazioni, calcolo a basso consumo e connettività senza pari. Le nostre piattaforme Snapdragon ® alimentano straordinarie esperienze per i consumatori e i nostri prodotti Qualcomm Dragonwing ™ consentono ad aziende e a interi settori di espandersi per raggiungere nuove vette.

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Brett Simpson, Relazioni con gli investitori

Tel.: 1-858-658-4813

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