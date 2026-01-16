Qualcomm annuncia il pagamento in contanti del dividendo trimestrale

Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) ha annunciato oggi un dividendo trimestrale in contanti di 0,89 dollari per azione ordinaria, erogabile il 26 marzo 2026 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività il 5 marzo 2026.

About Qualcomm

Qualcomm è impegnata a innovare costantemente per offrire ovunque un'informatica intelligente, consentendo al mondo di affrontare alcune delle sue principali sfide. Partendo dai nostri 40 anni di leadership nella creazione di innovazioni tecnologiche in grado di definire un'epoca, offriamo un'ampia gamma di soluzioni create con la nostra IA all'avanguardia, alte prestazioni, calcolo a basso consumo e connettività senza pari. Le nostre piattaforme Snapdragon ® favoriscono esperienze clienti straordinarie, e i nostri prodotti Qualcomm Dragonwing ™ consentono alle aziende e alle industrie di evolversi per raggiungere nuovi livelli.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260116853655/it/

Contatto per Qualcomm:

Mauricio Lopez-Hodoyan, Relazioni con gli investitori

Telefono: 1-858-658-4813

Email: ir@qualcomm.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire