Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

QPS sceglie il database di sicurezza di Oracle Argus per migliorare la farmacovigilanza negli studi clinici

AA

QPS Holdings, LLC (QPS), pluripremiata organizzazione di ricerca a contratto (CRO) incentrata sulla bioanalisi e gli studi clinici, ha annunciato l'implementazione riuscita di Oracle Argus, un prestigioso sistema di farmacovigilanza progettato per supportare la gestione completa dei casi di sicurezza per i trial clinici.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260115785930/it/

Derek Grimes, EVP, Global Head of Clinical Research at QPS Holdings, LLC.

Derek Grimes, EVP, Global Head of Clinical Research at QPS Holdings, LLC.

L'adozione della piattaforma per la sicurezza dei farmaci Oracle Argus sottolinea l'impegno di QPS a promuovere la sicurezza del paziente, la conformità normativa e l'eccellenza operativa in tutti i programmi di sviluppo clinico dei farmaci dei propri clienti. Integrando questa piattaforma di sicurezza standard del settore rafforza la capacità di QPS di acquisire, gestire e segnalare gli eventi avversi secondo i requisiti normativi globali.

“Garantire la sicurezza e l'integrità dei dati dei pazienti è alla base delle nostre attività quando conduciamo studi clinici”, ha dichiarato Derek Grimes, Vicepresidente esecutivo di QPS.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

QPS:
Nome: Gabrielle Pastore
Tel.: 1-302-635-4290
Email: Gabrielle.Pastore@qps.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario