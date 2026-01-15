QPS sceglie il database di sicurezza di Oracle Argus per migliorare la farmacovigilanza negli studi clinici

QPS Holdings, LLC (QPS), pluripremiata organizzazione di ricerca a contratto (CRO) incentrata sulla bioanalisi e gli studi clinici, ha annunciato l'implementazione riuscita di Oracle Argus, un prestigioso sistema di farmacovigilanza progettato per supportare la gestione completa dei casi di sicurezza per i trial clinici.

Derek Grimes, EVP, Global Head of Clinical Research at QPS Holdings, LLC.

L'adozione della piattaforma per la sicurezza dei farmaci Oracle Argus sottolinea l'impegno di QPS a promuovere la sicurezza del paziente, la conformità normativa e l'eccellenza operativa in tutti i programmi di sviluppo clinico dei farmaci dei propri clienti. Integrando questa piattaforma di sicurezza standard del settore rafforza la capacità di QPS di acquisire, gestire e segnalare gli eventi avversi secondo i requisiti normativi globali.

“Garantire la sicurezza e l'integrità dei dati dei pazienti è alla base delle nostre attività quando conduciamo studi clinici”, ha dichiarato Derek Grimes, Vicepresidente esecutivo di QPS.

QPS:

Nome: Gabrielle Pastore

Tel.: 1-302-635-4290

Email: Gabrielle.Pastore@qps.com





