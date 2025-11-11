Qorium ottiene un investimento di 22 milioni di EUR per accelerare la commercializzazione di pelle biofabbricata

Qorium , l'azienda olandese in ambito biotecnologico all'avanguardia nella produzione di pelle biofabbricata, ha annunciato oggi di aver ottenuto un investimento di 22 milioni di EUR da Invest-NL e LIOF assieme agli investitori esistenti Brightlands Venture Partners e Sofinnova Partners. Un gruppo importante di privati facoltosi ha partecipato al round mentre l'investimento di Invest-NL è stato effettuato nell'ambito del programma di garanzia InvestEU della Commissione europea.

Qorium is successfully producing sustainable real leather

Si prevede una rapida crescita del settore della pelle biofabbricata grazie a un aumento nella domanda di vera pelle di alta qualità uniforme.

