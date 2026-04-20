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QAD | Redzone porta il futuro dell'intelligenza artificiale agentica nella produzione all'Hannover Messe 2026

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QAD | Redzone , la società che ridefinisce la produzione e le catene di approvvigionamento attraverso soluzioni intelligenti e adattive, mostrerà la sua piattaforma di produzione alimentata dall'AI che dà potere all'intera forza lavoro, dai piani alti a pian terreno alla Hannover Messe 2026, che si svolgerà dal 20 al 24 aprile ad Hannover, Germania.

All'evento di quest'anno, QAD | Redzone mostrerà come il settore manifatturiero stia entrando in una nuova fase in cui l'AI trasforma i tradizionali sistemi di registrazione in sistemi di azione, consentendo alle aziende manifatturiere di passare da sistemi frammentati e decisioni ritardate a un'esecuzione coordinata e in tempo reale a tutti i livelli aziendali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Caleb Finch
Pubbliche Relazioni
805-566-6100
publicrelations@qad.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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