QAD | Redzone porta il futuro dell'intelligenza artificiale agentica nella produzione all'Hannover Messe 2026

QAD | Redzone , la società che ridefinisce la produzione e le catene di approvvigionamento attraverso soluzioni intelligenti e adattive, mostrerà la sua piattaforma di produzione alimentata dall'AI che dà potere all'intera forza lavoro, dai piani alti a pian terreno alla Hannover Messe 2026, che si svolgerà dal 20 al 24 aprile ad Hannover, Germania.

All'evento di quest'anno, QAD | Redzone mostrerà come il settore manifatturiero stia entrando in una nuova fase in cui l'AI trasforma i tradizionali sistemi di registrazione in sistemi di azione, consentendo alle aziende manifatturiere di passare da sistemi frammentati e decisioni ritardate a un'esecuzione coordinata e in tempo reale a tutti i livelli aziendali.

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Caleb Finch

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