Pure Lithium ottiene il brevetto giapponese per la "Produzione integrata verticalmente di litio metallico e di batterie al litio"

Pure Lithium Corporation, rivoluzionaria azienda attiva nel settore delle batterie al litio metallico, è lieta di annunciare che il Giappone ha emesso un avviso di concessione di un'autorizzazione con cui l'azienda ottiene il proprio brevetto fondamentale "Produzione integrata verticalmente di litio metallico e di batterie al litio", già ottenuto in precedenza negli Stati Uniti e nel Regno dell'Arabia Saudita.

Questo vasto e potente brevetto si applica alla produzione, presso lo stesso sito, di anodi di litio metallico puro e di batterie al litio metallico. La nostra tecnologia anodica integrata verticalmente consente di produrre anodi di litio metallico ad alto grado di purezza, che contribuisce a generare performance eccezionali della batteria.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Ross Larsen
Responsabile editoriale di 33 Communications
