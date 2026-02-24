PUR nomina il Dr. Daniel Klier Amministratore Delegato

PUR (la “Società”), un pioniere nelle soluzioni basate sulla natura, oggi ha annunciato la nomina del Dr. Daniel Klier ad Amministratore Delegato, subordinatamente all'approvazione delle autorità normative.

Fondata quasi vent'anni fa, PUR collabora con le comunità agricole in tutto il mondo per promuovere le attività agroforestali, la riforestazione e i progetti di restauro del paesaggio. La Società genera riduzioni di carbonio verificate e crediti di carbonio che aiutano le aziende a ridurre le emissioni delle catene di approvvigionamento attraverso insetting di carbonio e contributi climatici ad alta integrità all'interno e oltre le proprie catene del valore, migliorando la salute del suolo, le risorse idriche e la produttività agricola a lungo termine.

