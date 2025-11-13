Giornale di Brescia
Business Wire

PUMA rilancia la rivista dell'azienda CATch UP per presentare il meglio del marchio

L'azienda di abbigliamento e di equipaggiamento sportivo PUMA ha rilanciato la sua rivista aziendale online CATch UP per offrire a giornalisti, investitori, rivenditori, atleti e appassionati di sport una finestra sull'universo PUMA e informazioni sulle nuove priorità strategiche dell'azienda, nel momento in cui il brand inizia il suo percorso di trasformazione.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l'intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251112403850/it/

La rivista online, disponibile all'indirizzo puma-catchup.com , è stata sottoposta a un processo di restyling completo e si concentrerà sulle storie che evidenziano le innovazioni, gli sport, la storia dell'azienda, la cultura aziendale e le priorità strategiche in corso di attuazione per affermare PUMA come uno dei 3 principali brand sportivi globali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media: Robert-Jan Bartunek – PUMA Corporate Communications – robert.bartunek@puma.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

