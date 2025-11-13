PUMA rilancia la rivista dell'azienda CATch UP per presentare il meglio del marchio

L'azienda di abbigliamento e di equipaggiamento sportivo PUMA ha rilanciato la sua rivista aziendale online CATch UP per offrire a giornalisti, investitori, rivenditori, atleti e appassionati di sport una finestra sull'universo PUMA e informazioni sulle nuove priorità strategiche dell'azienda, nel momento in cui il brand inizia il suo percorso di trasformazione.

Sports company PUMA has relaunched its online company magazine CATch UP to provide journalists, investors, retailers, athletes and sports enthusiasts with a window into the world of PUMA and insights into the company’s new strategic priorities, as the brand starts its transformation journey.

La rivista online, disponibile all'indirizzo puma-catchup.com , è stata sottoposta a un processo di restyling completo e si concentrerà sulle storie che evidenziano le innovazioni, gli sport, la storia dell'azienda, la cultura aziendale e le priorità strategiche in corso di attuazione per affermare PUMA come uno dei 3 principali brand sportivi globali.

Contatto per i media: Robert-Jan Bartunek – PUMA Corporate Communications – robert.bartunek@puma.com





