PUMA presenta la sua più potente linea di divise da calcio internazionali sulle strade di New York
PUMA, l'azienda globale nel settore dello sport, ha presentato le sue nuove divise per le nazionali di 11 paesi in occasione di un evento su strada alla Domino Square di New York, durante il quale calcio, musica, cibo e cultura hanno occupato una posizione centrale nella celebrazione del gioco.
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Reinforcing its status as a leading force in football kits at this summer’s competition, PUMA unveiled jerseys for 11 nations, including the most prominent African partner federations of any brand in the tournament, in a community-first celebration of football, music, and culture in New York City.
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Direttore Global Brand PR & Activations
mario.almeida@puma.com
Kseniia Iliushina
Senior Brand PR Manager
kseniia.ilushina@puma.com
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