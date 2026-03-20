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PUMA presenta la sua più potente linea di divise da calcio internazionali sulle strade di New York

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PUMA, l'azienda globale nel settore dello sport, ha presentato le sue nuove divise per le nazionali di 11 paesi in occasione di un evento su strada alla Domino Square di New York, durante il quale calcio, musica, cibo e cultura hanno occupato una posizione centrale nella celebrazione del gioco.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260320106939/it/

Reinforcing its status as a leading force in football kits at this summer’s competition, PUMA unveiled jerseys for 11 nations, including the most prominent African partner federations of any brand in the tournament, in a community-first celebration of football, music, and culture in New York City.

Reinforcing its status as a leading force in football kits at this summer’s competition, PUMA unveiled jerseys for 11 nations, including the most prominent African partner federations of any brand in the tournament, in a community-first celebration of football, music, and culture in New York City.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per i media:
Mario Almeida
Direttore Global Brand PR & Activations
mario.almeida@puma.com

Kseniia Iliushina
Senior Brand PR Manager
kseniia.ilushina@puma.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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