Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

PUMA nomina Nadia Kokni vicepresidente marketing globale del brand

AA

PUMA, l’azienda attiva nel campo dell’abbigliamento e dell’equipaggiamento sportivo, ha nominato Nadia Kokni vicepresidente marketing globale del brand con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Kokni si unisce al gruppo dirigente globale e risponderà direttamente a Maria Valde, direttrice brand.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260108843827/it/

Sports company PUMA has appointed Nadia Kokni as Vice President, Global Brand Marketing, effective January 1, 2026. Nadia joins PUMA’s global leadership team and reports directly to Chief Brand Officer Maria Valdes.

Sports company PUMA has appointed Nadia Kokni as Vice President, Global Brand Marketing, effective January 1, 2026. Nadia joins PUMA’s global leadership team and reports directly to Chief Brand Officer Maria Valdes.

Nel suo nuovo ruolo di direttrice globale al massimo livello del marketing PUMA, Kokni sarà responsabile sia della strategia e della direzione creativa del marketing del brand sia delle comunicazioni e della commercializzazione integrate a livello mondiale. La sua nomina avviene in un momento in cui PUMA accelera i propri ambiziosi obiettivi di brand in tutto il mondo e rafforza lo storytelling legato ai prodotti iconici e alla pipeline di innovazione.

Kokni vanta una solida esperienza internazionale nella definizione e trasformazione di importanti brand globali in vari settori – sport, moda e lifestyle.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Referente per i media: Robert-Jan Bartunek – Comunicazioni aziendali PUMA – robert.bartunek@puma.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario