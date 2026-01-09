PUMA nomina Nadia Kokni vicepresidente marketing globale del brand

PUMA, l’azienda attiva nel campo dell’abbigliamento e dell’equipaggiamento sportivo, ha nominato Nadia Kokni vicepresidente marketing globale del brand con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Kokni si unisce al gruppo dirigente globale e risponderà direttamente a Maria Valde, direttrice brand.

Sports company PUMA has appointed Nadia Kokni as Vice President, Global Brand Marketing, effective January 1, 2026. Nadia joins PUMA’s global leadership team and reports directly to Chief Brand Officer Maria Valdes.

Nel suo nuovo ruolo di direttrice globale al massimo livello del marketing PUMA, Kokni sarà responsabile sia della strategia e della direzione creativa del marketing del brand sia delle comunicazioni e della commercializzazione integrate a livello mondiale. La sua nomina avviene in un momento in cui PUMA accelera i propri ambiziosi obiettivi di brand in tutto il mondo e rafforza lo storytelling legato ai prodotti iconici e alla pipeline di innovazione.

Kokni vanta una solida esperienza internazionale nella definizione e trasformazione di importanti brand globali in vari settori – sport, moda e lifestyle.

