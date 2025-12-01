PUMA apre il suo flagship store più grande d'Europa nel cuore di Londra, portando ai consumatori il meglio del marchio

PUMA ha aperto le porte del suo flagship store più grande d'Europa su Oxford Street, a Londra, che porterà il meglio dei prodotti dell'azienda e lo storytelling coinvolgente ai consumatori in una delle mete dello shopping più affollate d'Europa.

PUMA has opened the doors to its largest-ever European flagship store on Oxford Street in London, which will bring the best of the company’s products and immersive storytelling closer to consumers in one of the busiest shopping destinations in Europe.

Il nuovo flagship store, situato a pochi passi da Selfridges e dalla stazione della metropolitana di Bond Street, si estende su una superficie di 24.000 piedi quadrati e comprende le novità di PUMA leader nel settore, come la tecnologia per la corsa NITRO™, le sue scarpe da calcio FUTURE, ULTRA e KING, oltre alla sua attuale gamma di prodotti lifestyle.

Contatti per i media:



PUMA

Kseniia Iliushina

Responsabile delle PR globali del brand

kseniia.iliushina@puma.com



160over90 – PR Agency

Alex Mackenzie-Grieve

amackenziegrieve@160over90.com





