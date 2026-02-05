Giornale di Brescia
PubNub ottiene la certificazione di conformità SOC 3 e rafforza l'impegno verso sicurezza, affidabilità e trasparenza

PubNub, la piattaforma di comunicazione in tempo reale alla base della logica a bassa latenza orientata agli eventi nelle moderne architetture applicative, è lieta di annunciare l'ottenimento della certificazione di conformità SOC 3, un risultato che sottolinea l'impegno a ciclo continuo di PubNub nell'offrire una piattaforma sicura e affidabile per la creazione e la scalabilità di esperienze online interattive.

Il report SOC 3 certifica la rispondenza dei sistemi PubNub con i criteri dei Trust Services Criteria in termini di sicurezza, disponibilità e riservatezza. Diversamente dai report SOC 2, riservati a clienti o partner storici a seguito del livello di dettaglio operativo correlato, i report SOC 3 sono progettati per un'ampia distribuzione pubblica.

