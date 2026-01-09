Giornale di Brescia
Prudentia Sciences annuncia un round di finanziamenti di Serie A guidato da McKesson Ventures, volto ad accelerare la due diligence per le operazioni nel settore delle life sciences

Prudentia Sciences , pioniere nella due diligence basata nativamente su AI per operazioni nel settore life sciences, ha annunciato oggi di aver ottenuto 20 milioni di dollari in un finanziamento di Serie A. Il round di finanziamenti è stato condotto da McKesson Ventures con la partecipazione di SignalFire. Gli investitori esistenti includono Iaso Ventures, Virtue e GV. Con questo round, i finanziamenti totali dell'azienda raggiungono i 27 milioni di dollari, a seguito di un seed round di 7 milioni di dollari nel 2024.

Prudentia Sciences offre una piattaforma integrata dall'IA che consente ad aziende farmaceutiche, biotech e istituti finanziari di valutare farmaci innovativi con velocità e precisione ineguagliabili. Mediante la sintesi di segnali clinici complessi in informazioni fruibili, Prudentia accelera il processo di negoziazione e fornisce un vantaggio strategico per le decisioni relative ad acquisizioni, licenze o investimenti prese dai team di sviluppo aziendale, investimento e due diligence.

