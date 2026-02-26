Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Proxima Fusion, RWE, lo Stato Libero di Baviera e l’Istituto Max Planck per la Fisica dei Plasmi (IPP) firmano un accordo per costruire in Europa la prima centrale elettrica commerciale a fusione nucleare al mondo

AA

Proxima Fusion , la società di energia a fusione in più rapida crescita in Europa, ha firmato un accordo con lo Stato Libero di Baviera, RWE e l’Istituto Max Planck per la Fisica dei Plasmi (IPP) per mettere sulla rete in Europa la prima centrale elettrica a fusione commerciale basata su tecnologia stellarator al mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Antonella Scimemi
Email: antonella@burlington.cc



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario