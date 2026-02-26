Proxima Fusion, RWE, lo Stato Libero di Baviera e l’Istituto Max Planck per la Fisica dei Plasmi (IPP) firmano un accordo per costruire in Europa la prima centrale elettrica commerciale a fusione nucleare al mondo
Proxima Fusion , la società di energia a fusione in più rapida crescita in Europa, ha firmato un accordo con lo Stato Libero di Baviera, RWE e l’Istituto Max Planck per la Fisica dei Plasmi (IPP) per mettere sulla rete in Europa la prima centrale elettrica a fusione commerciale basata su tecnologia stellarator al mondo.
