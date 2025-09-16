Prosegue il programma Cessna Citation Ascend, con l'entrata in funzione della prima unità produttiva

Textron Aviation Inc. , una società del gruppo Textron Inc. (NYSE:TXT), oggi annuncia una nuova tappa nel programma Cessna Citation Ascend , con l'avvio delle attività nell'unità produttiva di business jet situata a Wichita, nel Kansas. Secondo le previsioni, il velivolo dovrebbe ottenere la certificazione dalla Federal Aviation Administration nei prossimi mesi dell'anno.

Cessna Citation Ascend program continues to advance with rollout of first production unit (Photo credit: Textron Aviation).

I dipendenti hanno organizzato un evento speciale per festeggiare l'importante traguardo del programma imperniato sul nuovissimo business jet Citation della leggendaria linea 560XL, mentre continuano a progettare e offrire ai clienti la migliore esperienza di volo.

"Oggi è un giorno speciale e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a centrare questo risultato. Sono traguardi che possiamo continuare a raggiungere solo grazie alle vostre competenze", è il commento di Todd McKee, vicepresidente senior del settore Supply chain integrata.

